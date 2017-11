VIDEO: Na krilih zmaja z Neisho

Slovenska rock zasedba Mama Rekla, ki bo te dni izdala drugi studijski album z naslovom Ves ta svet, se predstavlja z novo skladbo Na krilih zmaja, za katero so posneli tudi videospot.

Soavtorica pesmi je priljubljena slovenska pevka Neisha, s katero so fantje sodelovali že pred dobrim letom. "Sodelovanje z Neisho je bil zelo velik izziv. Vedoč, da boš delal z akademskim glasbenikom ni kar tako, imaš še dodatno spoštovanje do človeka. Ustvarjanje z Neisho mi je odprlo nove poti in nov pogled na glasbo.Vokalno me je podkrepila in me usmerila v pravo smer. Zelo lepo se povezuje kemija popa in rocka, kar lahko slišite v pesmi," pravi pevec in kitarist skupine Uroš Kmetič, ki stoji za celotnim scenarijem, produkcijo in montažo.

Videospot so snemali na štirih različnih lokacijah in sicer v Mariboru, Lenartu, Avstriji in na Ptuju. Sama pesem nosi zelo močno sporočilnost, kar pa so hoteli še vizualno predstaviti ljudem. S tem videospotom so predvsem mladim želeli pokazati, kakšne so posledice uživanja drog in jih nagovoriti, naj se jih izogibajo.