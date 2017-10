VIDEO: Na Mansona se je med koncertom zrušil del scene, odpeljali so ga v bolnišnico

Pevec Marilyn Manson je na odru doživel pravi šok. (Foto: AP)

Šok rocker Marilyn Manson je na svojem zadnjem koncertu v New Yorku tudi sam doživel velik šok. Na 48-letnega pevca se je med prepevanjem priredbe pesmi skupine Eurythmics Sweet Dreams (Are Made of This) podrl del scene, konstrukcija z dvema velikima pištolama.

Najprej je na oder prihitela tehnična ekipa, ki je konstrukcijo dvignila s pevca, ki se ni odzival, nato pa še reševalci, ki so pevca takoj odpeljali v bolnišnico.

"Najbolj nor in najbolj žalosten koncert, ki sem ga kdaj videl. Čim prej okrevaj, radi te imamo," je zapisal uporabnik, ki je delil posnetek.

Kakšne poškodbe je utrpel, rockerjevi predstavniki niso sporočili, a kot kaže, niso hujše. "Po zdravljenju v bolnišnici okreva na svojem domu v Los Angelesu," so sporočili.

Je pa vseeno odpovedal devet prihajajočih koncertov. "Marilyn Manson je prisiljen odpovedati več oktobrskih koncertov ameriške turneje. Koncerti med 2. in 14. oktobrom bodo prestavljeni na kasnejše datume," so še sporočili njegovi predstavniki. "Upa, da se bo lahko čim prej vrnil na oder," so še dodali.

Mansonov 10. album Heaven Upside Down izide v petek, 6. oktobra.