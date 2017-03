VIDEO: Na snemalni dan skoraj ostali brez lokacije snemanja

Glasbeni tandem Neža Pančur Nessy in njen mož, producent Damjan Pančur, predstavljata novo pesem Prava stvar.

"To je romantična skladba, ki govori prav o najinem življenju in o tem kaj je za naju prava stvar. Tako kot pravi skladba: 'ni le sreča, je Božji dar'. Verjameva, da v življenju ni naključij in da se vse zgodi z razlogom. Srečo pa prepoznava v majhnih stvareh," pravi Neža.

Glasbeno ostaja zvesta svojemu stilu, sodobnemu countryju z njeno osebno noto, ki je tudi slovenska. "Tokrat pa sva zvočno vse skupaj zavila v retro zvok, ki bo rdeča nit pri naslednjih skladbah", je dodala.

Skupaj ustvarjata že osem let, med tem časom pa sta nanizala že precej uspešnih radijskih singlov, kot so Pika na i, Najin raj, Seznam želja, ki se nahajajo na istoimenskem albumu - Seznam želja.

Pri snemanju spota pa, kakor je običajno, ni šlo brez zapletov. Na lokaciji snemanja je na dan snemanja počila vodovodna cev, zato so snemanje morali prestaviti za nekaj dni. Ko so čez par dni prišli na lokacijo, pa so ugotovili, da je soba, kjer bi morali snemati spot, prenovljena in ni več takšna, kakor je bila, ko so si zamislili spot, zato so spot morali posneti v drugem prostoru.