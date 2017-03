VIDEO: Na žalost Lini ni uspelo zmagati v nemškem šovu pevskih talentov

Lina Kuduzović je zadnje tedne z neverjetnim glasom osvajala sodnike nemške različice šova talentov The Voice Kids in si zasluženo priborila mesto v finalu oddaje. Z odlično izvedbo pesmi If I were a boy je dokazala, da je odlična pevka, a to žal ni bilo dovolj za zmago. Gledalce in sodnike je najbolj navdušila 11-letna Sophie.