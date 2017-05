VIDEO: Neishini Vrhovi z Arielom v salsa preobleki

Pevka in pianistka Neisha se je v sodelovanju z Arielom Cubrío odločila naslovno pesem z novega albuma preobleči v poletno salsa različico. Vrhovi so tako dobili tudi del besedila v španskem jeziku. Skladba zdaj nosi nov španski naslov Llevamé.

Neisha je Vrhove Arielu pokazala veliko preden je skladba doživela velik uspeh in postala vseprisotna na vsaki radijski postaji, saj je bila ravno sredi priprav na izid novega albuma, ko jo je Ariel kontaktiral in jo povabil k skupnemu ustvarjanju. Ariel, ki je skladbi dodal vročo kubansko salso, je vrhunski glasbenik, čigar glasba je preplet najrazličnejših zvrsti, od jazza, popa, rocka do bolera in čisto prave lokalne kubanske glasbe. Glasbo je ustvarjal na rodni Kubi, v Madridu, Buenos Airesu in v Ljubljani. V Sloveniji je ustanovil dve zasedbi, in sicer Latintent ter Vivaracha, sodeloval pa je tudi z Vladom Kreslinom in Tinkaro Kovač. Več v mini intervjuju!

Neisha, kdaj sta se spoznala z Arielom?

Sam me je kontaktiral v želju po sodelovanju. Šla sem skozi demo posnetke, ki sem jih pripravila za ploščo. Nekako sem si najbolj od vseh pesmi v salsa verziji predstavljala Vrhove, že od samega začetka. Sodelovanje sva dorekla lani poleti.

Neisha in Ariel Cubria sta poskrbela za salsa preobleka pesmi Vrhovi, ki je dobila novo špansko ime Llevamé. (Foto: Izvajalec)

So Vrhovi torej najljubša skladba na albumu, glede na to, da si tako poimenovala ploščo in naredila še salsa različico?

Težko rečem, katera pesem mi je najbolj všeč na plošči, je pa seveda ena lepših pesmi, kar sem jih napisala in jo z užitkom vsakič odpojem v živo. So mi pa Vrhovi res dali zopet veter v krila in zaznamovali zadnje obdobje.

Zakaj si izbrala salso za novo oblačilo skladbe?

Ariel prihaja iz Kube. Kubanska salsa je tisto, kar nosi v srcu in v sodelovanju s takim ustvarjalcem, najdeš skupno točko in to je ta svež, zapeljiv ritem in eksotika, ki se skriva v njem. Že dolgo sem si tudi želela preizkusiti v tem žanru in mislim, da nama je uspelo. S simpatično priredbo sem več kot zadovoljna.



V videu sta sicer oba z Arielom zelo živahna in vajino gibanje meji na ples, zakaj nista zaplesala malo salse? Imaš sploh rada salso, plešeš?

Joj, nisem ravno rojena na plesišču, se pa znajdem, če je treba. Če je zares nujno heh-e. Če plešem, je to ponavadi bolj freestyle, standardizirani plesi mi pa niti ne ležijo. Se mi zdi, da če je dober plesalec, ki te vodi, je potem sproščenost in simpatija tista, ki da občutek plesu ... Mislim , da se bom v bodoče še naprej držala predvsem mikrofona in klavirja.



Kako boš ti preživela poletje, ki prihaja?

V drugi polovici julija, ko se umirijo tudi nastopi, definitivno skok na morje kot tudi v gore. Ne gre brez enega ali drugega.