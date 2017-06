VIDEO: Nezaželeni gostje prestavljajo Affordable Amphetamines

V literaturi so persons from porlock označeni kot nezaželeni gostje, ki zmotijo ustvarjalni proces, zasedba pa vidno 'moti' domačo glasbeno sceno že vse od 15. Klubskega maratona Radia Študent. Mlad ljubljanski četverec je ustvaril svoj kraj ironije in ga na zemljevid postavil s prvencem things people don't like, po letošnjem MENT festivalu je njihova skladba Bad FanFiction postala tudi pesem dneva na seattleskem radiu KEXP. Zdaj jih čaka napad na INmusic festival, še pred tem pa predstavljalo pesem Affordable Amphetamines.

Porlock je posebno duševno stanje, ki obuja spomine na rock poznih 60-ih in 70-ih. Svoji psihoaktivni glasbeni zmesi so dodali nalezljive stonerske riffe. Poimenovali so jo shizofrenični pineapple pop, ki vam ga servirajo skupaj s hipnotičnimi vizualijami, za katere poskrbi Benjamin Fele.

Zasedbo sestavljajo Nikolaj Mulej na kitari in vokalu, Martin Pavlovec na drugi kitari in Vasja Onič za bobni. Med snemanjem plošče jih je sicer zapustil basist Jaka Leskovšek, a vrzel v zasedbi je dobro zapolnil njihov tonski tehnik Gregor Bajc.