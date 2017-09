VIDEO: Nina Maurovič z novim singlom osvaja London

Pevka Nina Maurovič, ki je v preteklem letu samostojno glasbeno pot začela z izjemnim avtorskim tandemom, Rokom Lunačkom in Blažem Hribarjem, predstavlja nov singl, tretji v nizu skupnega sodelovanja.

"Zadnji krog je pesem za močne in odločne dame. Predstavlja tisti trenutek, ko premoreš zadnji atom moči v zvezi in nekako uspeš ponuditi še eno priložnost, tisto zadnjo, ki morda lahko reši partnerski odnos," pravi.

Pesem Nine Maurovič bo v Londonu dobila tudi angleško različico. (Foto: Tibor Golob)

Za pesem je Nina posnela videospot, ki so ga snemali tudi v prostorih rudnika Trbovlje Hrastnik, v zapuščenih garderobah rudarjev in v rudniškem rovu. "Do zadnjega dne nismo vedeli, ali bomo lahko snemali na prostem, no, na koncu so nas presenetile nizke temperature in v kombinaciji z dežjem prisilile v iskanje lokacije pod streho," je o snemanju povedala glasbenica. "Meni je velik osebni izziv predstavljalo tekanje po rudniškem rovu v oprijeti obleki z vlečko, medtem ko sem bila seveda obuta v visoke petke. Popolna oprava za rudarko," se je pošalila.

Nina je ob sebi zbrala vrhunsko ekipo tudi za video podobo zgodbe. Režijo je zaupala mladi talentirani umetnici Sabini Brdnik, ki ji je na pomoč priskočil Miha Martina in mojster luči Aleksander Šenekar.

Po predstavitvi singla in videospota pa se bo Nina odpravila v London, saj bo skladba dobila tudi angleško različico Last Chance, ki jo bo pevka posnela v studiu July Jones, avtorice angleškega besedila. July Jones je glasbenica slovenskih korenin, ki je soustvarjala uspešnice svetovnih glasbenikov, kot so One direction, Jessie J, Drake, Guetta, Will.i.am, in drugi. Nina bo glasbeno pravljico nadaljevala v Londonu, ko bo spomladi s skladbo nastopila na prestižni modni reviji v Londonu, kjer se bodo predstavili tudi slovenski modni oblikovalci, med katerimi bo tudi Marjan Krnjić, s katerim glasbenica sodeluje že dolga leta.