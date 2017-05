VIDEO: Noctiferia po dveh letih spet rohnela na Kitajskem

Noctiferia je drugič obiskala Kitajsko, tokrat v precej bolj sproščenem vzdušju. (Foto: Izvajalec)

Po več kot uspešnem prvem obisku Kitajske leta 2015 je bila metal zasedba Noctiferia letos znova povabljena, da nastopi na največjem kitajskem glasbenem festivalu Midi v bližini Šanghaja. Na festivalu so nastopili v zavidljivi družbi metal zasedb z vsega sveta, med njimi britanskih Dragonforce, Američanov Whitechapel in Avstralcev A Night in Texas. Imeli so kar dva nastopa, saj s pred festivalom koncertirali tudi v legendarnem klubu Inferno v Šanghaju, ki je redna koncertna postaja gostujočih zasedb iz Zahoda. Dva prosta dneva med nastopoma pa so dobro izkoristili za obfestivalske aktivnosti in raziskovanje lokalnega urbanega okolja.

Občinstvo na festivalu Midi jih je, podobno kot leta 2015, navdušeno sprejelo. (Foto: Izvajalec)

"Drugi obisk Kitajske je bil za nas predvsem bolj sproščen in zabaven, saj smo se manj posvečali opazovanju okolice in dejansko bolj lahko uživali, saj je bil občutek precej bolj domač kot ob prvem obisku. Občinstvu, organizatorji in ljudje na splošno so nas sprejeli z iskrenim veseljem in pozitivno naravnanostjo. V prostih dveh dneh smo prvega izkoristili za podrobno spoznavanje mesta Suzhou, drug dan pa smo se vživeli v vlogo obiskovalcev izjemnega festivala Midi, na katerem smo naslednji dan (1. maja) tudi nastopili," nam je povedal basist zasedbe Uroš Lipovec.

Skupino je nedavno zapustil Damjan Tomoski, ki se je odločil dokončati šolanje. (Foto: Izvajalec)

Noctiferia se bo predvidoma v Azijo vrnila prihodnje leto, tudi z akustičnim projektom Transnatura, potekajo pa tudi dogovori o gostovanju na Japonskem in v nekaterih sosednjih državah. Kmalu jih čaka še dvojni nastop na prestižnem francoskem festivalu Fimu v začetku junija, 29. junija pa bodo akustični koncert Transnatura izvedli tudi na mariborskem festivalu Lent.



Njihov popotniški videodnevnik s Kitajske si oglejte v posnetku!