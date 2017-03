VIDEO: Noctiferia predstavlja vudu videospot

Noctiferia je pred več kot letom dni na pobudo, ki je prišla s strani Jureta Longyke v času gostovanja v njegovi radijski oddaji Izštekani, pričela z akustičnim projektom Transnatura. Skupina je tudi sicer znana po eksperimentiranju znotraj žanra, tokrat pa so black metal, death metal, eksperimentalni in industrialni metal preoblekli v novo podobo s pridihom jazza, gipsyja, swinga, country glasbe ter španskim in celo balkanskim temperamentom.



Na njihovem šestem albumu je enajst skladb, v katerih so se stalnim članom zasedbe pridružili godalni kvartet Simbolični Orkester, brass sekcija, ki jo sestavljata Jaka Birsa in Gašper Selko ter vokalistki Irena Tomažin in Sara Jeremič, album pa je zvokovno obdelal Janez Križaj. Transnatura je tako album, ki obljublja samosvoj, vendar izredno premišljen in atmosferičen glasbeni izlet.



Zasedba pomlad začenja aktivno, z velikim praznovanjem dvajsete obletnice ustanovitve zasedbe, zato marca pripravljajo tudi veliki koncertni spektakel in izid posebne izdaje dvojne vinilne plošče Transnatura.



Sam dogodek pa napovedujejo z izidom novega singla in istoimenskega videospota Holymen. Pri snemanju spota so sodelovali z ekipo Bright Visuals in k sodelovanju povabili plesalke Tribal Bizzare ter žonglerja iz ekipe Čupakabra. Videospot so posneli na škofjeloškem gradu, kjer so tudi s pomočjo zanimivih ročno izdelanih mask ustvarili temačno, romsko in vudu vzdušje.

