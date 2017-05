VIDEO: Nov začetek za Miley

Zadnja leta uporniška in izzivalna pevka Miley Cyrus je po dveh letih izdala novo pesem, z njo pa je na ganljiv način ovekovečila svojo ljubezen do zaročenca Liama Hemswortha, s katerim sta sicer pred štirimi leti razdrla zaroko, a se nato lani znova zaljubila. "To je nov začetek," prepeva 24-letnica. Oboževalci navdušeni ugotavljajo, da se je vrnila "stara dobra Miley". Kaj menite?