VIDEO: Nova provokativna pesem Tarapane

Tarapana je mlada hrvaška skupina, U krevetu pa njihova četrta pesem. Po odličnih duetih Tebi u inat z Nives Celzijus ter Ako mi se ne spava, ki so ga posneli z Učiteljicami, so konec leta 2016 izdali prvo solo pesem Vidim te u bijelom in z njo okupirali radijski eter. Po prelepi baladi so se fantje iz Tarapane odločili razburkati regijo z novo pesmijo klubskega ritma in zvoka.

Rok, član skupine, ki prihaja iz Slovenije, je povedal, da so pesem in spot posneli v Beogradu, kjer so ostali več dni in združili delo in zabavo. "Naša celotna ekipa prihaja iz Beograda - naši avtorji, snemalec videa, stilisti, frizerji ..., tam je tudi glasbeni studio Empire, v katerem zmeraj snemamo naše pesmi, tako da ni naključje, da se je snemanje dogaja prav tam. Vsi pa tudi vemo, da v Beogradu dobre zabave ne manjka, tako da nam tam nikoli ni dolgčas in zmeraj se radi vračamo. Čeprav je pa zmeraj seveda na prvem mestu 'služba' potem pa šele 'družba in zabava'," je pojasnil.

Pesem ima pomenljiv naslov U krevetu, kar v slovenščini pomeni v postelji. Pevec skupine Frano na to dodaja: "Vse najlepše stvari se pogosto dogajajo prav v postelji, zato se nam zdi naslov pesmi super. Tudi neki deli videospota so se posneli v postelji in kot si lahko pogledate v videospotu, je bilo na snemanju precej vroče. Je pa bila manekenka zelo profesionalna, tako da do nekih nerodnih situacij ni prišlo."

V prihodnje Tarapance čaka zelo delovna pomlad. Fantje so veseli, da bodo precej nastopov imeli tudi v Sloveniji, ki je fante iz Hrvaške povsem očarala. "Sreča, pa Rok prihaja iz Ljubljane in Slovenijo zelo dobro pozna, on je pravi turistični vodič, tako da smo deležni vseh informacij, slovenski jezik že precej dobro razumemo," je še dodal Robert.