VIDEO: Odprite vrata funku

Zasedbo THeWET sestavljajo štirje prijatelji, ki skupaj igrajo že skoraj 10 let. Marko Štibelj, Matic Žagar, Martin Doljak in Vid Vraničar se v svojih besedilih dotikajo vsakdanje realnost; so hkrati družbeno kritični in sproščeni, mladostno brezbrižni, v skladbah pa ne manjka tudi humorja, domišljije in ljubezni. Čeprav se žanrsko ne omejujejo, od njih najpogosteje slišite unikatno različico funk, reggae, ska in hard rock glasbe.

V lanskem letu so THeWET izdali prvenec Trip to Boston, prvovrstno mešanico glasbenih žanrov, ki pa jih možje svojevrstno mešajo v lasten glasbeni izraz. Svetu so tako predstavili 16 skladb in vsaka od njih vas popelje čez neko obdobje v življenju skupine (ali članov) THeWET.



Funkolač pa je korak naprej, nova skladba, ki predstavlja bit skupine – kdo so THeWET in kam gredo. In Funkolač je šele začetek nadaljevanja.