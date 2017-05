VIDEO: Partizanski film, kot ga še ni bilo

Sašo Gačnik - Svarogov predstavlja svoj najnovejši izdelek z naslovom Najin sin. Gre za sedem in pol-minutni hibrid med glasbenim videospotom in ljubezensko vojno dramo, ki se odvija na naših tleh in je postavljena v čas 2. svetovne vojne. Pri snemanju je sodelovala približno 120 članska ekipa, od tega 98 statistov. Glasbenik pa se je odločil, da bo posnel tako slovensko kot rusko verzijo pesmi.

"Od nekdaj sem si želel igrati v partizanskem filmu in končno sem si željo tudi uresničil! Imeli smo vaške upornike, nemško specialno enoto SS, jugoslovanske partizane, nemško Wehrmacht enoto in za veliki finale še sovjetsko Rdečo armado. Ne glede na to, da veš, da v puškah ni pravih nabojev in gre le za snemanje filma, ko enkrat začnejo okrog tebe rohneti mitraljezi in eksplozije, adrenalin zelo naraste. In ko se 30 metrov stran pojavi še metalec plamena, vse skupaj postane zares srhljivo," nam je o snemanju povedal Sašo.

Svarogov s svojo avtorsko glasbo zelo uspešno prodira tudi na ogromno post sovjetsko tržišče. Njegove pesmi so že zmagovale na ruskih radijskih postajah, v Ukrajini pa je bila ena izmed njegovih pesmi, ki jo poje v ruskem jeziku, celo vključena na kompilacijo Vroči hiti poletja. Zato ni presenečenje, da je Sašo novi glasbeni videospot-film za aktualni singel tudi v rusko-jezični različici.