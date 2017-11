VIDEO: 'Peklenski' Stray Train drvijo proti soncu

Stray Train tudi na drugem albumu drvijo z vso močjo in paro naprej. (Foto: Nika Brunet)

Blues rock mašina, zasedba Stray Train, je lani izdala prvenec s pomenljivim naslovom Just ‘cos you got monkey off your back doesn’t mean circus has left town, zdaj pa je že pred izidom drugega albuma Stray Train II, Blues from Hell - The legend of the courageous five ..., ki bo izšel 24. novembra pri založbi Dallas Records. Da je pritegnila pozornost domače in evropske glasbene srenje, ni dvoma, saj so lani izvedli tudi obsežno evropsko turnejo, ponuja pa svež veter z močnimi vplivi južnjaškega bluesa.

Naslovnica drugega albuma, ki izide 24. novembra. (Foto: Izvajalec)

Zgodba o začetnem zagonu spominja na filmski road trip: Luka Lamut (pevec), Niko Jug (bas kitara),Viktor Ivanovic (bobni), Jure Golobič (kitara) ter Boban Milunović (kitara) so že po nekaj mesecih preigravanja začeli ustvarjati avtorske komade in se brezkompromisno podali na "roadtrip" naravnost v Amsterdam, kjer so v zgolj petih dneh posneli prvi studijski album. Sledila je obsežna evropska turneja, v mesecu in pol so nastopili v dvanajstih državah in odigrali skupaj 41 koncertov pred 30 tisoč obiskovalci, kar je zagotovo zavidljiv uspeh.

Spomladi letos so najavili izdajo drugega albuma in novo turnejo Stray Train II, Blues From Hell, ki so jo najrej zagnali na festivalih v Sloveniji, nadaljevali z uvrstitvijo na "line up" evropskih festivalov (Resurrection Fest - Španija, Weigendorfer Open air - Nemčija) ter jo zaključili v dolini festivalov, na tolminskem MotörCity blues rock festivalu.





Pred izidom albuma predstavljajo nov videospot za pesem Heading for the Sun. (Foto: Nika Brunet)

Nova plošča bo vsebovala dvanajst svežih skladb z značilno mešanico bluesa in rocka v angleškem jeziku, posneli pa so ga v studiu Wiseloord Studios na Nizozemskem. "V studio Wisseloord se čas ustavi. Tam si zato, da posnameš svojo ploščo, da zapišeš in ovekovečiš del svojega življenja v obliki glasbe. Delo v takšnem studiju je čarobno v vseh pogledih. Povsod na stenah plošče bendov, ki smo jih poslušali in ki so bile posnete v tem studiu, ambient, postrežba, profesionalen odnos - vse je namenjeno temu, da se bend kar se da odklopi in osredotoči samo na snemanje. V veliko čast nam je bilo tudi, da se je znan mojster zvoka in miksanja plošč Ronald Prent, ki ima za sabo že pester opus dela z odločinimi bendi kot so Queen, Rammstein, U2, WhiteSnake, odločil, da bo delal tudi na našem projetku," je o delu v studiu povedal kitarist Jure Golobič.

Zasedba bo album predstavila 25. novembra na promocijskem koncertu v Ljubljani, vi pa do tedaj lahko ogledate odličen in seksi videospot za novo pesem Heading for the Sun!