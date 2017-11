VIDEO: 'Perfektni' Ed ustvaril zimsko pravljico

Če smo po pesmi Thinking out loud mislili, da Ed Sheeran ne more ustvariti lepše ljubezenske himne, nam je s hitom Perfect pokazal, da se zelo motimo. Zdaj je ponudil še popoln spot, ki ga je posnel za to iskreno izpoved ljubezni, ob kateri te spreletijo mravljinci.

Že septembra je predstavil besedilni spot za to uspešnico, zdaj pa je oboževalce razveselil še z zabavnim romantičnim spotom, ki v ospredje postavlja preproste prijetne zaljubljene trenutke in ne prestiža ali razgaljenosti, kar je precej osvežilno. Nedvomno je poskrbel za videopodobo že tako odlične pesmi, ki nas bo grela v zimskih večerih.

Spot je posnel prejšnji mesec v avstrijskem Hintertuxu. Ne le da je nastopil v spotu, pomagal je tudi napisati scenarij zanj, in sicer sta ga ustvarila z režiserjem Jasonom Koeingom, s katerim sta sodelovala že pri spotu za pesem Shape of you.

V spotu njegovo ljubezen igra Zoey Deutch, ki je med drugim zaigrala v filmu Why Him? z Jamesom Francom. Igra dekle, ki jo Sheeran pozna že vse življenje in se je očitno sčasoma vanjo zaljubil. Ko s prijatelji uživata na smučarskem izletu, pa se med njima splete nekaj več.

Čeprav priljubljeni pevec trenutno ne more nastopati, saj si je v nesreči s kolesom zlomil roki, to ne pomeni, da ne razvaja svojih oboževalcev. Spot je imel v manj kot dnevu od objave skoraj 9 milijonov ogledov.

Mi gremo kar rezervirat kočo na samem. Pa vi?