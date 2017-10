VIDEO: Perpetuum Jazzile v boju za prestižnega grammyja

Orkester Perpetuum Jazzille je še nekaj korakov oddaljen od uresničitve "najbolj divjih sanj", da bi osvojil najprestižnejšo nagrado v svetu glasbe. So prvi Slovenci v zgodovini, ki se jim je uspelo uvrstiti v prvi krog nominacij za zlati gramofon oziroma grammy, kmalu pa bo znano, ali se bodo prebili tudi v naslednjega od treh krogov. Če jim uspe preboj do konca, bodo januarja prihodnje leto na podelitvi grammyjev v Los Angelesu prejeli veliko priznanje za svojo glasbeno ustvarjanje.

Perpetuum Jazzile (Foto: Arhiv izvajalca)

Skupina Perpetuum Jazzile, ki zadnjih 15 let poleg domačih osvaja tudi tuje odre, se za nominacijo poteguje v štirih kategorijah, in sicer: skladba leta, najboljša izvedba med pop skupinami, najboljši a cappella aranžma in najboljša zborovska izvedba. Vsa dela, ki se potegujejo za letošnje grammy nominacije, so bila objavljena na albumu B Side / BOTH SIDES, ki je izšel konec preteklega leta.

Novinarka oddaje POP IN Tanja Divac se je pogovarjala z njihovim globalnim svetovalcem, Waynom Halperjem, ki skrbi za prepoznavnost skupine v svetu in razvoj kariere Perpetuum Jazzile. Prav Halper pa je tisti, ki je imel prste vmes, da je vokalni orkester pristal na seznamu prvega kroga prijavljenih nominacij za grammyje, saj je tudi sam član akademije, ki podeljuje zlate gramofone, nekaj let pa je bil tudi njen finančni nadzornik.

Halper je že 35 let "velika riba" v ZDA, kjer deluje kot odvetnik za zabavno industrijo, zaradi česar ima tudi v glasbeni industriji zelo širok krog poznanstev. Bil je na čelu dveh velikih založniških podjetij, DreamWorks Records in Capitol Records, pri kariernih vzponih pa je pomagal številnim glasbenikom, med njimi ameriškima country pevcema Garthu Brooksu in Tobyju Keithu ter pop zvezdniku Ricku Jamesu.

"In nekega lepega dne februarja 2010 sem dobil klic od prijatelja, ki je pomagal Perpetuum Jazzile in je za neko delo potreboval odvetnika," se spominja Halper. Že marca so nato začeli sodelovati in odtlej je s skupino PJ povezan kot globalni pravni svetovalec, ki skrbi za njihov poslovni razvoj v svetu. Kaj to natančno pomeni? "Da bi zanje naredil vse, kar lahko naredim, da razširim novico, ljubezen in glasbo Perpetuum Jazzile po svetu. Ponosen sem, da sem lahko del te ekipe," skromno strne svojo poslanstvo zabavni Halper.

Perpetuum Jazzile so prvi Slovenci, ki se jim je uspelo uvrstiti v prvi krog nominacij za grammyje. (Foto: Irena Herak)

Akademija bo nominirance v 84 kategorijah objavila konec novembra, o njihovi usodi pa odloča okoli 10.000 glasbenih strokovnjakov in članov.

Halper pravi, da se ne bo nehal truditi, dokler Perpetuum Jazzile ne bodo stali na odru v Los Angelesu, kot nastopajoči ali prejemniki nagrad. "Divjim sanjam," kot jih vsi imenujejo, pa se pridružuje tudi Boštjan Usenik, ki pravi, da je celotna zasedba zelo počaščena, da zanje skrbi tako vpliven mož, s pomočjo katerega jim je uspelo prodreti v svet, po več uspešnih turnejah pa so zdaj pripravljeni, da gredo skupaj vse do vrha.

"Veseli in počaščeni smo, da imamo možnost sodelovati v tekmi za tako prestižne glasbene nagrade in dobiti možnost, da naše delo slišijo svetovno priznani glasbeni ustvarjalci. Že vstop v tekmo za nominacijo je za nas velika zmaga, ki predstavlja dodatno motivacijo za prihajajoče projekte in nastope, na čelu s prihajajočim velikim showom Le Spectacle, ki se bo odvil 25. novembra 2017 v ljubljanski Hali Tivoli," pa so sporočili iz Perpetuum Jazzile.

Posebnost nagrad grammy je tudi v tem, da o nagrajencih odločajo glasbeni strokovnjaki, člani ameriške Narodne akademije snemalnih umetnosti in znanosti, ki morajo izpolnjevati visoko raven znanja in številnih pogojev, s katerimi se lahko uvrstijo med ključne oblikovalce aktualnega popularnega glasbenega sveta. Akademijo sestavlja skoraj 10.000 članov, od priznanih glasbenikov in ustvarjalcev do številnih strokovnjakov s področja glasbe.