VIDEO: Pesem pod vprašaj postavlja globoko zakoreninjene vrednote

GoGs (Foto: Izvajalec)

Štiričlanska zasedba GoGs, ki jo sestavljajo Goran Mikić (rap vokal, tekstopisec), Primož Hudoklin (avtor glasbe, kitarist), Matic Franko (bas) in Luka Pate (bobni) se od klasičnih hip-hop zasedb razlikujejo predvsem s svojo žanrsko nepredvidljivostjo in močno sporočilnostjo. Glasbo odlikujejo melodičnost, harmonska širina, eklektika zvoka, polnost vokalov ter besedila, ki odpirajo aktualna vprašanja današnje družbe. Tokrat so se za sodelovanje odločili z odlično pevko Tadejo Molan in skupaj so posneli pesem Brezčasno.

Nova pesem kliče po premisleku o življenju. Pod vprašaj postavlja globoko zakoreninjene vrednote, s katerimi je zrasel velik del človeške populacije. Za generacijo, katere prihodnost je polna negotovosti in kjer so posamezniki prepuščeni miselnosti, da so sami odgovorni za svoj obstoj in poraze, ki jih doživijo v obstoječem neliberalnem sistemu, je odmik od tradicionalnih miselnih vzorcev ne samo potreben, temveč nujen. Prikrajšani v evolucijskem sistemu, kjer zmaga le 'najmočnejši' (oz. v kapitalističnem žargonu - 'najbogatejši') so primorani prevzeti drug pogled in ubrati svojo pot za dosego temeljnih pogojev - dostojnega osebnostnega razvoja ter kvalitetnega življenja.

Pesem govori tudi o moči in notranji volji, ki je potrebna, da se odločimo za ta korak. S pozitivnim tonom nagovarja posameznika, da je cilj vreden truda. Ravno zaradi težavne tematike pesem ni za vsaka ušesa. Je nežna, zasanjana ter počasna, in tako predstavlja skoraj čisto nasprotje, kot ga narekuje današnja glasbena industrija.