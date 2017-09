VIDEO: 'Pesem sem posvetila svojemu bodočemu možu'

Maja Založnik & Moonshine - You Are My Life

Maja Založnik & Moonshine - You Are My Life

Pevki Maji Založnik se je pred leti med 10 tisoč prijavljenimi pevci iz Nemčije, Avstrije in Švice kot prvi in edini Slovenki uspelo prebiti med 135 najboljših kandidatov v svetovno znani šov pevskih talentov, The Voice Of Germany. Maji je med petimi žiranti uspelo prepričati prav njenega najljubšega, Samuja Haberja, sicer pevca svetovno znane finske skupine Sunrise Avenue in tako je prišla vse do tretjega kroga.

Maja je začela nastopati z zasedbo Moonshine iz Novega Sada, njihov prvi izdelek pa je bila pesem You Are My Life, ki je zdaj dobila tudi video preobleko.

"Pesem je nastala že kar nekaj časa nazaj in ima dva pomena. Prvi pomen je ta, da je glasba moje življenje in brez nje ne morem živeti. Ko sem spoznala svojega bodočega moža, sem jo posvetila njemu, in drugi pomen je ljubezenski, saj jo pojem partnerju, ki je zame pravi in mi pomeni vse moje življenje," o inspiraciji za pesem pravi Maja.

Člani skupine Moonshine so basist Kosta Madjarevic, klaviaturist Miloš Marčeta, kitarist Dejan Ognjanovac in bobnar Nebojša Vučenovič.