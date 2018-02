VIDEO: Pink in Justin poskrbela za spektakel

Pink je kljub močnemu prehladu nastop opravila vrhunsko. (Foto: AP)

Finale ameriškega nogometa, Super Bowl, ni samo športni dogodek, temveč tudi prava popkulturna poslastica. Vsako leto enemu zvezdniku pripade posebna čast petja ameriške himne, s čimer svečano otvorijo dogodek, in letos je ta čas pripadla Pink. Nanjo je čakala 27 let, a je imela precej smole, saj je ravno v tem času zbolela. Pevko je tik pred nastopom skoraj povsem povozil prehlad, ki ga je staknila od otrok. "Prišla sem do trenutka uresničitve svojih sanj, ki se počasi pretvarjajo v moro," je zapisala pred nastopom. Ker je znana kot neustrašna, trdoživa in pogumna, se je kljub bolezni odločila za nastop in ga seveda vrhunsko izpeljala. Ob koncu ji je sicer zmanjkalo glasu za najvišje tone, a večina tudi v najboljši formi pevki ne bi segla do kolen, kaj šele s prehladom.

Poglejte, kako vrhunsko se je odrezala:

Seveda pa se ni mogla izogniti zlobnim komentarjem, ki so jo zmerjali, da je pela mimo. Tudi z njimi se je spopadla brez oklevanja. Nek tviteraš je zapisal, da je pevka "bedna", Pink pa mu je hitro odgovorila: "Da, ampak jaz sem vsaj bedna, medtem ko pojem našo himno, ti pa si beden sam na svojem umazanem kavču."

Za glavni spektakel večera pa je poskrbel Justin Timberlake, ki je med polčasom finalnega obračuna v ameriškem nogometu nastopil že dvakrat in bo prvi zvezdnik, ki mu bo čast nastopa na Super Bowlu pripadla že tretjič.

Fotogalerija (11)





















Njegov nastop je napovedal voditelj in pevčev dober prijatelj Jimmy Fallon, Justin pa je zgodovinski 13-minutni nastop začel z najnovejšim hitom Filthy.

"Gremo!" je spodbujal večtisočglavo množico, zbrano na stadionu, nato pa prešel v svoj brezčasni hit Rock Your Body. Zapel je tudi dele svojih uspešnic SexyBack, Cry Me a River, Suit & Tie, Until the End of Time, ter pokazal svoje plesne gibe.

Med nastopom se mu je "pridružil" tudi legendarni Prince – njegov posnetek so projicirali na platno, "skupaj sta odpela" pokojnikovo pesem I Would Die 4 U.

Seveda pa takšen nastop ne bi mogel miniti brez Justinovega mega hita Can't Stop the Feeling. Oglejte si ga: