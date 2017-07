PREMIERA: Poletni hit Jana Plestenjaka: Jaz že vem, zakaj

Reka ljubezni in Jan Plestenjak (Foto: POP TV)

"POP TV me je povabil k sodelovanju in ko sem prebral scenarij, sem videl, da imamo skupni pogled na ustvarjanje. Rad imam Slovenijo, tako da se mi zdijo avtentične slovenske serije odlične za predstavitev naravnih lepot Slovenije, serija ima tudi kulturno vrednost in zato k njej paše tudi dobra glasba, tako da sem se odločil za sodelovanje," je povedal Jan Plestenjak, ki je dodal, da se je besedilo spisalo kar samo od sebe.

"Hitro sem začutil zgodbo glavnih likov serije Reka ljubezni in skoraj izstrelil naslov – Jaz že vem, zakaj. Pesem govori o njej, o njeni lepoti in prepričan sem, da bodo poslušalci začutili ljubezensko energijo para," je še dodal.

Jan je za pesem že posnel videospot, ki ga je snemal z glavnima igralcema Reke ljubezni Laro Komar in Tadejem Piškom.

Videospot si ogledate tukaj: