VIDEO: Poljub rajskih dni v 'slovenglishu'?

Katrinas in Cherie Lucas so moči združile v pesmi Poljub rajskih dni, ki je polna optimizma, barvitosti in veselja. (Foto: Izvajalec)

Kadar koli Rok Golob pride na idejo o snemanju video spota, je situacija v Katrinas sledeča: Petra je takoj za akcijo, Katarina in Sanja pa bi našle tisoč in en razlog, zakaj ga ne bi posneli. Ker so Katrinas Poljub rajskih dni ustvarile skupaj z avstralsko pevko Cherie Lucas, pa tokrat dileme ni bilo, saj je bila tudi Cherie navdušena nad idejo o videospotu. Smeha na snemanju ni manjkalo in odbitih momentov je bilo veliko. Za popestritev je s plesnimi vložki poskrbela tudi Maša Pečar.

Aleš Marjetič in Rok Golob in maček z očali ... (Foto: Izvajalec)

Katrinas so skupaj s Cherie posnele lahkotno poletno latino pesem Poljub rajskih dni, pod katero se je podpisal Golob. Čas jih je priganjal, zato je Rok prišel na idejo, da se v videospotu dogaja čim več zabavnega. Sanja, Petra, Katarina in Cherie se strinjajo, da so jih s svojo komičnostjo tokrat zasenčili Rok, ki je odigral večino instrumentov, kitarist Aleš Marjetič, ki je odigral kitaro in pa glavna zvezda, maček z očali, ki se pojavi v več prizorih.

Oglejte si videospot!