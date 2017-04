VIDEO: Pravi poletni 'vibe'

Na pobudo italijanske založbe danceandlove se je Milan Lončina odločil v letu 2017 pričeti z lastno glasbeno znamko – Millo – s katerim predstavlja novo skladbo v dance ritmih. S tem bo gradil glasbeni stil, v katerem se pri skladbah ustvarjalno povezujejo talenti s celega sveta, kar pomeni, da na vsakem glasbenem izdelku sodeluje več raznolikih glasbenikov, ki se med seboj niti ne poznajo, vendar vsak doprinese v skladbo svoj karakter in kulturološke influence.

Prekaljeni glasbeni maček, producent, skladatelj in aranžer se lahko pohvali s široko paleto sodelovanj s številnimi glasbeniki različnih glasbenih kultur, obdobij in stilov. Njegov opus sega še v preteklo tisočletje, kjer je pustil svoj pečat pri izvajalcih in skupinah iz nekdanje skupne države, kot so Josipa Lisac, Massimo Savič, Kameleoni, Boomerang, Karamela, Aske in drugih.

Linnina misija je osvetliti svet s pozitivno energijo. (Foto: Menart Records)

V novem tisočletju je ubral drugačno glasbeno pot ter se preusmeril na tuje trge. Njegovo izjemno obvladovanje elektronske glasbe v kombinaciji s spremljavo v živo igranih instrumentov je pripomoglo k hibridnemu zvoku, ki je postal prepoznaven za vse njegove izdaje.

Na številnih mednarodnih top glasbenih lestvicah in video kanalih (Vevo, Mtv, Billboard) je edini slovenski glasbenik, ki so ga pod svoje okrilje vzele največje glasbene založbe Sony Music Entertainment, Universal Music in Warner Music.

Pesem Game 4Love je glasbeni prvenec pevke Linne, s katerim bo napadla svet glasbe v ritmih eksotičnega housa. Prisluhnite ji.