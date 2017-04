VIDEO: Nova glasbena skupina Antipop: 'Vedno sva bila čudaka'

Dobili smo novo glasbeno skupino Antipop, ki bo slovensko glasbeno sceno razveseljevala z zabavnimi glasbenimi zgodbami. Dvojec sestavljata AntiAnt (jamranje, kitare) in PoopyPop (programiranje in ostali neerotični instrumenti).

"Že dolgo sva želela ustvariti glasbo, pri kateri ne bi nič imelo repa in glave, hkrati pa bi povedala vse, kar nama gre na živce in v isti sapi predstavlja tragikomičnost življenja. Bolje, da se norca delava iz sebe sama, kot da se delajo norca iz naju ter ostalih sodržavljanov tisti, ki so plačani za to, da naj bi počeli prav nasprotno," pravi Anti.



Pop pa dodaja: "Ob tej priliki bi se rada že vnaprej zahvalila vsem 'hejterjem', ki bodo to glasbo vzeli preveč zares; in vsem tistim, ki bodo to glasbo vzeli tako, kot jo je treba jemati – kot zafrkancijo iz resnih stvari. Midva sva bila vedno čudaka – morda prav zato tako normalno delujeva v tem čudnem času."

Dvojec Antipop v glasbi na humoren in ciničen način združuje vso banalnost današnjega časa. (Foto: Anja Janc)

Pripravljata tudi album, na katerem bo imela vsaka pesem drugo zgodbo, drug instrument, ki bo vodil novo zgodbo. "V 'Češnje rabutat' so to ''trubači'', oziroma fenomenalni Domen Gracej, ki je odigral trobente in mu gre zato večna slava. Naslednja pesem bo vsebovala harmoniko, diatonično kakopak. Mimo nje ne moreva iti," je dejal Pop.

"Velika zahvala pa gre tudi našemu vseslovenskemu ponosu, Kurentu, v najinem primeru dvema, ki sta bila pripravljena z nami delit navdušenje nad Slovenskim kaosom ali kot mu rečemo povprečni Slovenci – vsakdan," je še dodal.