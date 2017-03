VIDEO: Pri snemanju videospota je glavno vlogo odigrala gogo plesalka

"Skupaj z dobrim prijateljem in producentom Željkom Mladenovićem pripravljava nekaj projektov, v istem studiu pa nekatere svoje pesmi snema tudi pevec Renatto Bissachi. Ko smo se spoznali, sem poslušal nekaj pesmi in videl, da je fant res talentiran. Pokazal mi je pesem, ki sta jo skupaj ustvarila z DJjem SNS-jem in predlagal mi je, če dodam svoj raperski vložek. Pesem mi je bila všeč, zato sem takoj pristal, v enem dnevu napisal besedilo in naslednji dan že posnel svoj del,'' je zgodbo o nastanku pesmi opisal raper Challe Salle.



"Pesem ima preprosto sporočilo, govori o ljubezni, o hrepenenju po nekdanji ljubezni in o tem, da lahko dva preprosto spadata skupaj, ne glede na vse dobro in slabo. Snemanje videospota je organiziral Renatov brat, Alexander Bissachi. Vse skupaj je zaradi obveznosti glasbenikov in oddaljenosti potekalo zelo hitro, saj smo videospot posneli v enem samem dnevu. Zgodba se vrti okoli dveh zaljubljencev, videoposnetek pa popestri tudi eksotična gogo plesalka Jacquiline Banderas," je še dodal Challe.