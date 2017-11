VIDEO: Prijatelja Depp in Manson v orgiji z dvema lepoticama

Marilyn Manson je nedavno izdal deseti album Heaven Upside Down, s katerega je že ponudil singel in videospot We know where you fucking live, zdaj pa sta izšla pred tedni je obelodanil SAY10, v katerem smo prvič lahko videli tudi njegovega prijatelja Johnnyja Deppa, ki ima nekako satansko vlogo, hkrati pa je v njem veliko referenc na grozljivke (npr. Mora v ulici Brestov), v novem, poimenovanem KILL4ME, ki je precej udaren "industrial metal" pa sta uprizorila tudi vročo orgijo z dvema dekletoma. Oba videospota je režiral Bill Yukich.

Kontroverzni videospoti sicer za Mansona niso nobena redkost, saj je tudi vizualno vedno rad premikal meje in predvsem provociral. Spomnimo se le videospotov kot so The Beautiful People, Tourniquet, Sweet Dreams, The Dope Show, Coma White, sAint, Born Villain in še kakšnega.

Manson je sicer nedavno odpustil basista Twiggyja Ramireza, ker ga je nekdanje dekle, pevka zasedbe Jack Off Jill Jessicka Addams, obtožilo posilstva. Ramireza je na turneji zamenjal član zasedbe The Mars Volta Juan Alderete. pred tedni pa je umrl tudi prv kitarist zasedbe Scott Putesky, bolje poznan kot Daisy Berkowitz.

Ali sta 54-letni Depp in 48-letni Manson v videospotih "preklemano kul", ali preprosto patetična, je seveda stvar okusa. Glasbenik zdaj nadaljuje ameriško turnejo v imenu novega albuma, potem ko jo je za nekaj tednov prekinil, ker je nanj med enim od nastopov zgrmel odrski rekvizit.

Oglejte si nove Mansonove zadnje tri videospote in presodite, če so po vašem okusu!