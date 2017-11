VIDEO: Prikupna Anina predstavlja novo pesem

Anina Trobec je mentorica klavirja in solo petja, avtorica glasbe in besedil, performerka in umetnica. Vsestranskost jo je popeljala na številne glasbene prireditve in festivale v Evropi in Aziji. Jazz, pop, funk, soul, reggae zasedbe in DJ kolektivi spremljajo Anino na poti njenega ustvarjanja. Glasbo je študirala na Goldsmithss University of London, kjer je nato še sedem let živela in ustvarjala.



Po vrnitvi domov iz Londona pa je skupaj s svojim fantom, maminim možem, moževim prijateljem, prijateljevim sinom, tremi Turki in enim Androjcem ustvarila zasedbo Generator. Ustanovljena na Dan mladosti, 25. maja 2016, se je zasedba oblikovala v Avtonomni kulturni coni Sokolc v Novem Mestu.



Tako združeni pod silo generacij v svojem stilu prepletajo elemente jazz, groove, reggae in fusion glasbe s punk odnosom. Kot pravijo so mešanica "močnega karakterja, ki se razkrije s kriptično lirično ekspresijo, namočeno v grenko-sladke melodije v kontrast moški energiji. Z nabojem svežih srčnih utripov, silovite medenine in nalezljivih melodij, ki vam zlepa ne uidejo iz glave."