VIDEO: Roko in Rusko sta se zaradi filipinskega dekleta grdo sprla

Zaradi žensk so se rušili mostovi, zaradi ljubezni so se zanetile vojne, ki še zdaj odmevajo. A pri Rusku in Roku ni tako. Glasbenika sta se sporekla le v skladbi, sicer pa prijateljujeta tako zasebno kot v studiu in na odru.



Avtor pesmi, Rusko Richie, je pesem ustvaril v sodelovanju z Miho Hercogom, kot nov sodelavec je na basu gostoval Krešimir Kastelan, kitarist priljubljene bosanske skupine Crvena jabuka, s katero je Rusko že sodeloval. Spremljevalne vokale pa je odpela glasbenica dveh največjih uspešnic preteklega leta – Pesem in Oba, Manca Špik.



Od prvem tovrstnem duetu med Rokom in Ruskom se je ekipa odločila, da pripravi tudi video zgodbo, ki so jo popestrili z glavno vlogo punce eksotičnega videza, Ann Prieto, ki prihaja s Filipinov. Videospot Zbog nje so snemali na gradu Lambergh, na eni od najbolj romantičnih lokacij v Sloveniji.



Čeprav vsebina skladbe ni romantično pozitivna, pa je ta "nastala v izredno veselem in sproščenem vzdušju, med druženjem in ob slanih prigrizkih," sta se ob izidu skladbe pošalila glasbenika.