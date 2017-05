VIDEO: Sandra Erpe: Od Talentov do prvenca

Naslovnica prvenca Sandre Erpe Sinonim za mojo mladost. (Foto: Jordi Gonzales)

Sandra Erpe je 23-letna kantavtorica, ki živi v Ljubljani in prihaja iz Novega mesta. Nedavno je v ljubljanskem Orto baru predstavila album prvenec z naslovom Sinonim za mojo mladost, ko je postregla z akustičnim koncertom ter s spremljevalno skupino ter pobožala duše vseh prisotnih. Album je nastajal dobre tri leta in je vstopnica v njen intimni svet.

Kantavtorica, ki se ob spremljavi kitare in klavirja v poetičnem popu spogleduje z jazzom, bluesom, r'n'b-jem, soulom in rockom, je sicer študentka Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer obiskuje 2. letnik magistrskega študija primerjalne književnosti in literatrne teorije.

Na albumu je devet skladb – glasbo in tekste je napisala sama, pod aranžmaje pa sta se podpisala Zed Smon in Peter Dekleva.

Sandra se je predstavila tudi v oddaji Slovenija ima talent. (Foto: Boštjan Tacol)

"V prvi vrsti nisem pevka, nisem kitaristka in nisem pianistka, sem hkrati vse to, pa nič od tega, najbljižje mi je, da sem avtorica moje glasbe," razmišlja Sandra.

Največ poudarka Sandra daje poetičnim tekstom, navdih pa črpa iz intimnega življenja, saj ima najraje teme kot so ljubezen, prijateljstvo, iluzije, strasti ipd.

Z glasbo se ukvarja od osmega leta, ko je v glasbeni šoli začela igrati klavir, kasneje pa je nadaljevala še s privatnimi urami kitare in solo petja. Poleg omenjenega je že v najstniških letih planila po poeziji in tako so kmalu začela nastajati prva avtorska dela, ki jih je avtorica predstavila na številnih festivalih, tekmovanjih ter v lokalnih barih in kavarnah.

Prisluhnite trem njenim pesmim s prvenca!