VIDEO: Sassja se že spogleduje s poletnimi ritmi

Nova pesem No problemo pevke Sassje je prepletena z zdravo dozo cinizma in dobrega humorja, ki bo z ritmičnostjo zbudila še največje zaspance.

Kot avtorica glasbenega dela pesmi, se Sassja podpisuje skupaj z dolgoletnim prijateljem, Kantrimenom, videospot pa je ena vidnejših hip hop artistk v regiji ustvarila skupaj z Jasminom Jatićem.

No problemo je pesem z bogatim zvočnim ozadjem zahvaljujoč instrumentalom na katere so igrali Jaka Berger Brgts (bobni), Klemen Zupan Zupi (trobenta) in Andrej fon Črč (saksofon).

Čeprav je tema novega singla o tem, da brezplačne pomoči pač ne obstajajo, je Sassja uspela poiskati dobre ljudi, ki so ji pomagali pri snemanju videa, zato se jim je v simpatičnem tonu tudi zahvalila: "Veliko ljubezni pošiljam prijateljem, ki jim ni bilo težko priti na snemanje in skakati z mano! Carji ste! Iskreno se zahvaljujem Jaski iz bolšjega trga in našim lokalčkom, ki so nas sprejeli odprtih rok. Poseben 'respect' gre Slobodi in Urban Beatzu, ker jim nikoli ni bilo težko pomagati, ter Brgu, Črči in Zupi za njihove izjemne instrumentale."