VIDEO: Seksi Severina tokrat odeta v neonske luči

Potem ko je pred dvema mesecema izdala balado Kao, Severina zdaj predstavlja pesem in videospot za pesem Otrove – drugo pesem s prihajajočega albuma.

"Pesem je nastala v nekaj urah, pozno ponoči in je narejena posebno in samo za Severino. Je iskrena pesem z jasnim sporočilom, v njej pa se bodo našli vsi, ki jih je ljubezen vsaj enkrat 'zastrupila'," je pesem komentiral Jala Brat, ki je napisal tako glasbo kot besedilo.

"Ko sem prvič slišala Otrove, sem zaslišala pesnika, slišala sem nadpovprečni talent, ki se tega niti ne zaveda. Prav to mu daje šarm in prav zaradi tega ga imajo ljudje radi. Hvala, Jala Brat, še veliko poletov v višine ti želim," pa je izjavila Severina o svojem novem sodelavcu.



Pesem predstavlja Severino v novi luči, četudi se je že davno dokazala kot glasbeni kameleon, ki se dobro znajde v vseh glasbenih žanrih. Videospot je režiral Petar Pašić, režiser Severininih videospotov Sekunde in Silikoni.