VIDEO: Sheby vseeno 'fura' naprej

Sheby z novo pesmijo Furanje nikamor nadaljuje smer, ki jo je začrtala s prejšnjo skladbo Se prepoznaš?. (Foto: Izvajalec)

Skladba Furanje nikamor pevke Sheby govori o osvoboditvi od negativnega, kot nekakšno vrtenje v krogu, situacijo, v kateri stagniramo in se ne razvijamo, a skladba kot celota govori o osvobajanju iz takšne situacije in stopanju na novo pot.

"Skladbo Furanje nikamor lahko navežem na svoj prejšnji singel Se prepoznaš?, ki je nekako jezen in pripoveduje o ujetosti. Gre za nadaljevanje, pobeg iz te situacije, zato je kot celota morda bolj lahkoten in igriv," o novi skladbi meni mlada pevka.

Sheby za jesenske mesece načrtuje izid prvenca. (Foto: Izvajalec)

Tudi z videospotom Sheby nadaljuje zgodbo prejšnjega singla, saj ga je posnela z isto klapo deklet in ekipo Primate. S celotno ekipo so se ujeli že pri prejšnjem izdelku, zato sodelovanje nadaljujejo, zgodbo pa so si zamislili kot risanje pokrajine in razpoloženja same skladbe. Zgodba spremlja samostojno, svojeglavo, samozavestno in svobodno žensko, ki s prijateljicami preživi običajen dan v vročini razbeljenega asfalta v blokovskem naselju.

Videospot so posneli v Ljubljani, Sheby pa je ponovno ustvarila tudi nekaj kosov oblačil. Oglejte si videospot!