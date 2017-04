VIDEO: Siddharta v slogu Beatlov in U2 na strehi hotela

Skupina Siddharta je ob dnevu Zemlje na strehi ljubljanskega hotela izvedla akustični mini koncert svojih največjih uspešnic. (Foto: POP TV)

Na strehi znanega ljubljanskega hotela, sredi zelene prestolnice, so člani rockerske zasedbe Siddharta "izštekali" svoje instrumente v duhu visoke ekološke zavesti in za izbrano število oboževalcev in povabljencev odigrali koncert. Med drugim so zaigrali pesmi Samo edini, Platina, Kloner, Napoj, Ring, Ledena, Na soncu, sicer pa sta smo se ob tej ideji lahko spomnili, da so omenjeni izziv izvedle že nekatere druge zasedbe.

Na strehi svoje založbe davnega leta 1969 koncert zaigrali The Beatles, kasneje pa tudi U2, ko so snemali vidospot za Where The Streets Have No Name, v zadnih letih pa na misel pridejo Red Hot Chili Peppers. Zanimivo pa je, da so Beatli zaigrali "le" pet nadstropij nad britansko prestolnico, Siddharta pa je to izvedla kar na trinajstem nadstropju.

"Tudi mi po svojih močeh poskušamo gledati osveščeno na te zadeve. Trudimo se, da ne svinjamo, čeprav si moramo priznati, da to počnemo vsi po malem, mogoče pa je to priložnost, da vsak poskuša še dodatno kaj narediti za to. Začeti moramo sami, vsak pri sebi. Da od sebe damo čim manj umazanije in da morda tako tudi vzgajamo svoje otroke, da vzdržujemo stik z naravo. Od nekdaj sem bi oboževalec Beatlov, spomnil sem se na koncert Let it be, tako da se počutim zelo dobro. Izkušnja, ko sem snemal na Abbey Roadu, mi je bil spiritualen kontakt s prostorom, ki je zaznamovala celotno mojo glasbeno kariero. Beatli so bili vedno merilo vsega, uvedli so kreativni pristop v glasbo, dali so nam vedeti, da je vse mogoče. Abbey Road je zame svetišče, to je bil zagotovo eden vrhuncev, ki se ti zgodijo na vsake toliko časa," je o skrbi za Zemljo in svojem navdušenju nad Beatlesi povedal Hace.

Kaj še nam je Jani še povedal na temo dneva Zemlje in o "beatlovski" izkušnji, kot tudi odlomkom z nastopa, pa prisluhnite v posnetkih!