VIDEO: Skupina MJAV prestavlja novo pesem

Pred tremi leti so se dekleta iz skupine MJAV prvič predstavila Sloveniji v šovu Slovenija ima talent. Od takrat so štiri odlične vokalistke vseskozi pridno nastopale in izdajale svoje avtorske pesmi. Njihova članica Ani Frece je več kot uspešno vsak teden imitirala slavne zvezde v prejšnji sezoni šova Znan obraz ima svoj glas. Njihova zadnja velika sprememba na odru je njihov bend, ki jih spremlja po koncertih in zabavah po vsej Sloveniji. Posebnost deklet je, da se lotevajo različnih glasbenih zvrsti, z odličnimi vokalnimi aranžmaji, ki prepričajo še tako zahtevnega poslušalca.

Skupina MJAV se loteva različnih glasbenih zvrsti. (Foto: osebni arhiv)

Tokrat se nam predstavljajo z njihovo novo skladbo A sem tvoja. Dekleta so jo ustvarila v sodelovanju z največjim slovenskim ''hit makerjem'' Janom Plestenjakom. Za skladbo je namreč prispeval besedilo, prav tako je bil producent pesmi. Melodijo sta napisala Maša Uranjek (članica skupine MJAV) in Gašper Konec.

Skladba je iskrena izpoved zaljubljene ženske, ki hrepeni po tem, da je ljubljena in v varnem objemu svojega moškega. Kje je Jan dobil idejo in navdih za besedilo lahko samo ugibamo, vemo pa, da so dekleta izjemno ponosna, da so lahko sodelovala z njim in se od njega tudi veliko naučila. Skladba ogromno obeta in zagotovo se vsako mlado srce najde v njej. Dekleta so posnela tudi romantičen in skrivnosten videospot, ki si ga lahko ogledate zgoraj. Skladba bo grela poslušalce vso dolgo in mrzlo jesen.