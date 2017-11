VIDEO: Skupina Viperstone spot posnela na praških ulicah

Štiričlanska klasična rock zasedba Viperstone, katere člani so Jure Kopušar (vokal), Jure Koncilija (kitara), Jan Oršič (bas) in Robert Humar (bobni), je posnela nov videospot za pesem Footsteps.

Pesem so fantje izvajali tudi na odrih Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica v sklopu predstave ON/A, v kateri je zaigral vokalist skupine in igralec Jure Kopušar, ki ga gledalci priljubljene serije Usodno vino poznajo po vlogi Vasje.

Skupina Viperstone. (Foto: osebni arhiv)

Za skupino Viperstone je to zelo posebna pesem, saj je edina balada na albumu z naslovom 20:23, govori pa o razhajanju med dvema človekoma: vse, kar na koncu ostane med njima, so le še stopinje. Videospot pa je na nek način metafora za to iskanje.

Spot so posneli na praških ulicah, kjer ima vsaka svoj talni vzorec. Fantje so imeli ogromno posnetkov, na koncu so morali izbrati tiste, ki so jim najbolj ustrezali. Basist skupine je cel dan taval po starem mestu in iskal pot za najboljše korake. Za celotno videoprodukcijo je poskrbel Luka Grčar, s katerim fantje tudi tesno sodelujejo.