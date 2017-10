VIDEO: Snemanje videospota je spremljala tudi žalost in nesreča

Pesem pevke Brigite Šuler je nastala v času njene čustveno boleče izkušnje ob izgubi očeta, zato govori o najbolj tragičnih izgubah v našem življenju, izgubah naših bližnjih. V vsakdanu se obremenjujemo z nešteto problemi, ki to sploh niso. Izguba bližnjega pa v trenutku prekine vse, tudi smisel življenja. Tega se v vsakdanu ne zavedamo, zato nas toliko bolj boli, ko nas takšna tragedija doleti. V pesmi Hvala ti za lepe dni, Brigita vsem sporoča, da je pomembno, da ljubimo in cenimo življenje v objemu svojih bližnjih in smo hvaležni za vse skupne trenutek, tako v slabem kot v dobrem, saj so tako slabi kot dobri trenutki kamenčki v mozaiku našega čudovitega življenja in bi morali ceniti slehernega, ko še imamo drug drugega ob sebi.

Pesem je nastajala vse od aprila 2017, saj je bilo snemanje, zaradi bolečine ob izgubi očeta Rajka, večkrat prekinjeno. Na koncu je Brigita za to pesem v Bolgariji posnela tudi vse kadre za videospot, vendar so ji zadnji dan snemanja iz avta ukradli vso snemalno opremo s spominskimi karticami vred. Na srečo je ena kartica z nekaj kadri iz prečudovite Bolgarije le ostala in kadre so uporabili v videospotu.