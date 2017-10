VIDEO: Ste pripravljeni? Vroča Taylor tokrat šla še dlje

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Oct 26, 2017 at 9:02pm PDT

Čeprav je Taylor Swit pred dnevi objavila kratek napovednik novega spota, nismo bili pripravljeni na takšno dozo vizualnih poslastic, doze robotov, strel in pevke v podobi golega kiborga. Smo pa bili pripravljeni na to, da nas ne bo razočarala.

S pomočjo režiserja Josepha Khana je poskrbela za novo poslastico. Z njim je sodelovala že pri spotih za pesmi Blank Space, Bad Blood, Wildest Dreams, Out of the Woods, in seveda odličen spot za Look What You Made Me Do.

Zdaj sta ustvarila nepozabno video podobo njenega singla Ready for it?, ki je drugi spot iz njenega prihajajočega šestega studijskega albuma Reputation. Režiser je pojasnil, da je spot poklon animeju - "v nekaterih delih bolj očiten, v drugih manj" - ga pa naj bi navdahnili ZF filmi kot sta Iztrebljevalec 2 in Duh v školjki.

Spot ima morda temačne elemente, a za razliko od Look what you made me do, je vsebina povsem drugačna – Taylor je do ušes zaljubljena. Gre že za drugo pesem, ki govori o njenem fantu, ki je očitno res tisti ta pravi.

Že za pevkin prejšnji singl Georgeus se je ugibalo, ali govori o njenem leto mlajšem fantu Joeju Alwynu, je zdaj jasno, da ga opeva tudi v pesmi Ready for it?, saj med drugim poje "Mlajši od mojih bivših, a se vede kot pravi moški, zato ga bom obdržala za vedno". Držimo pesti, Taylor!

Pevki mnogi v šali očitajo, da se s fanti zaplete in jih pusti, samo zato da lahko piše pesmi o strtem srcu. V duhu, s katerim je začela v pesmi Look What you made me do, se tudi v tej pesmi ponorčuje iz teh govoric, ali pa jih morda priznava? "Ko me je prvil videl, sem bila tatica, kradla sem srca, bežala, in se nikdar opravičila," poje.

Kakorkoli, ali gre za norčevanje iz govoric, ali pa priznavanje krivde, Tay Tay zagotovo zna vse obrniti v svoj prid in ustvariti hit, ki bo zagotovo osvojil svet.

S spotom pa je seveda še bolj podžgala nestrpno pričakovanje novega albuma, na katerega bi treba počakati le še nekaj dni, saj izide 10. novembra. Med čakanjem pa si lahko krajšate čas z večkratnim ogledom zanimivega spota.