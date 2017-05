VIDEO: Stonesi napovedali evropsko turnejo v septembru in oktobru

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts in Ronnie Wood bodo jeseni na evropski turneji, ki so jo poimenovali STONES - NO FILTER, ki bo nasledila lansko mega uspešno turnejo po Južni Ameriki in z zgodovinskim koncertom v Havani na Kubi vred.



Tudi tokrat bodo nsvoje evropske oboževalce razvajali s svojimi uspešnicami kot so Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Tumbling Dice, Brown Sugar in tako naprej, vsak koncert pa bodo zaigrali tudi nekaj nepričakovanih pesmi iz njihovega bogatega glasbenega kataloga. Hkrati pa lahko pričakujemo nov spektakularen šov in odrsko produkcijo, ki je pri njih že dolga leta pri boljših na svetu.





Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood in Charlie Watts se jeseni vračajo na koncerte odre. (Foto: Izvajalec)

"Hej, ljudje, prihajamo. Se vidimo!!!" je sporočil prekaljeni kitarist Richards.



"Zelo sem vznemirjen, da bomo jeseni na turneji, ko se vračamo na nekaj popularnih prizorišč in nekaj mest, kjer še nismo koncertirali," napoveduje Jagger.



Turneja se bo pričela 9. septembra v Hamburgu, trije koncerti bodo v Nemčiji, po eden v Avstriji, Švici, Italiji, Španiji, Danski, Švedski, po dva pa na Nizozemskem in v Franciji. V Parizu bodo dvakrat nastopili v povsem novi U Areni.



Oglejte si napovednik!