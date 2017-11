VIDEO in FOTO: Stray Train z bluesom iz pekla in energijo, ki se je ne da kupiti

Domača blues rock zasedba Stray Train je 24. novembra izdala drugo ploščo Blues From Hell – The Legend Of The Corageous Five, ki je nasledila prvenec Just ‘cos you got monkey off your back doesn’t mean circus has left town. Album so posneli v nizozemskem studiu Wisseloord, kjer so se povsem lahko posvetili delu, hkrati pa jim je pomagal tudi priznani mojster zvoka in miksanja plošč Ronald Prent, ki je v preteklosti sodeloval z velikani kot so Queen, Rammstein, U2 ali Whitesnake. Skupina je nedavno predstavila videospot za pesem Heading for the Sun, sicer pa je na plošči dvanajst skladb v angleškem jeziku, poleg zgoščenke, pa so izdali tudi dvojno vinilno ploščo na 45 obratov.

"Cela plošča je bila že od začetka zastavljena precej konceptualno. Lahko se posluša od prve do zadnje pesmi, ima zgodbo, nekam te zapelje. Sami teksti in glasba odražajo leto našega življenja in predvsem življenja na turneji, o sprejemanju odločitev, o željah in sanjah, kar prinaša tako pozitivne kot negativne stvari. Izpostavil bi pesem Emona, ker se mi zdi pomembno, da ko prideš v tujino, da se ne delaš kot da prihajaš od ne vem kje. Ker so nas zamenjali že z blues rockerji iz Nashvilla, ko pa smo povedali, da prihajamo iz Slovenije, jih je presenetilo in se jim je zdelo eksotično. A je v vsem tem nek hakeljc, da torej ne poskušaš biti, kar nisi in da si, kar pač si in to se, po mojem, čuti tako v tekstih kot v glasbi," nam je povedal kitarist Jure Golobič.





(Foto: Miro Majcen)

"S pisanjem pesmi za drugo ploščo smo začeli skoraj takoj po izidu prvega albuma. Nove ideje so kar vrele iz nas. Z bendom smo se zaprli v prostor za vaje in skupaj nemoteno ustvarjali – način, za katerega verjamemo, da je počasi v zatonu. Blues From Hell v prenesenem pomenu predstavlja vse, kar smo kot bend in kot ljudje - vse kar nas osrečuje, žalosti in vse kar nas razjezi. The Legend Of The Corageous Five po drugi strani predstavlja pogum, ki je potreben, da stojimo za svojimi dejanji. Je drugačen od našega prvega albuma. Veliko bolj je usmerjen in osredotočen, vendar obenem tudi bolj raznolik. Že od začetka smo točno vedeli kaj bi radi in v katero smer gremo. Nobenih bližnjic nismo ubirali. Mislim, da je glavni razlog to, da smo se v teh dveh letih res dodobra spoznali. Veliko stvari se nam je zgodilo v relativno kratkem času in postali smo res dobri prijatelji – ta kemija se čuti tudi na albumu. In to je nekaj, česar denar ne more kupiti!," pa je o drugi plošči povedal vokalist Luka Lamut.

(Foto: Miro Majcen)

Jure in Luka sta bila naša sogovornika pred uspešnim promocijskim koncertov v Kinu Šiška, prisluhnite, kaj sta nam še povedala, hkrati pa si oglejte tudi video in foto utrinke z nastopa!