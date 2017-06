VIDEO: Superzvezda Andrej Ikica

V pesmi Superzvezda se Andrej Ikica dotika tematike instant zvezdništva, slave za vsako ceno ter neskončne želje biti zaželjen. Pesem je napisal nekaj let nazaj, po prebiranju avtobiografije Bob Dylana, v kateri slavni glasbenik med drugim opisuje, kako se sam loteva pisanja pesmi. Ponavadi ga k pisanju spodbudi nek naključen zunanji impulz (bodisi nek dogodek, oseba, misel ...), nato pa okoli njega naplete zgodbo.

Glede na to, da so ravno nekaj let nazaj resničnostni šovi v Sloveniji dosegali pravi razcvet, je Andrej s to mislijo v glavi poprijel za kitaro in v hipu so se rodili prvi verzi: "Pravi, da je superzvezda in da bo spremenila svet..."

Skozi proces pisanja je nastala zgodba o dekletu z glavo v oblakih, ki si na vsak način želi postati zvezdnica, kar je prikazano tudi v videospotu. Bistveni element spota nastopi po drugem refrenu, ko se njen navidezno idealen svet v trenutku podre, saj v njene čevlje stopi nova igralka.