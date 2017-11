VIDEO: Taylor k sebi domov povabila 500 srečnih oboževalcev

Kaj je lahko za oboževalce pop zvezdnice Taylor Swift bolj vznemirljivega kot priložnost med prvimi slišati njen novi album Reputation, ki izide 10. novembra? To, da ga lahko poslušajo v njeni družbi in to na njenem domu! Da, prav ste prebrali.

Vroča Tay Tay kot seksi kiborg!

Ena najbolj priljubljenih svetovnih zvezdnic je v preteklem letu, ko se je sicer umaknila iz javnosti, na svoje štiri domove v Londonu, Los Angelesu, Nashvillu in Rhode Islandu povabila 500 presrečnih gorečih oboževalcev na posebna "skrivna srečanja".

Scenarij je bil na vseh štirih lokacijah enak: 27-letnica jih je sprejela v luksuzni sprejemnici, nato so skupaj poslušali njen album, ki jim ga je predvajala na iPhonu. Po tem, ko so poslušali cel album, jih je Taylor sprejela še vsakega posebej in z njimi spregovorila nekaj besed, se z njimi fotografirala, objemala ... oboževalci so res doživeli evforičen nepozaben sanjski dan.

To neobičajno potezo so posneli in spremenili v dokumentarni filmček, v katerem lahko vidimo vzhičenje mladenk in mladeničev, ki so se z avtobusom pripeljali na dom k osebi, ki jo obožujejo najbolj na svetu.

Težko si je predstavljati, kakšno vznemirjenje jih je navdajalo, saj se kaj takšnega ne zgodi pogosto. Si predstavljate, da dobite priložnost, da svojega zvezdniškega idola obiščete na domu?

"To je najboljši dan v mojem življenju!," je vzklikala oboževalka. "Prekosila je vsa moja pričakovanja," "Vsaka pesem je prekleta mojstrovina, vsi smo ostali brez besed,"in pa "Pri vsaki pesmi smo si rekli: 'Ta je moja najljubša!', nato smo slišali drugo, in rekli: 'Ne, ta je!'", so bili nekateri izmed komentarjev ekstatičnih oboževalcev.

Taylor je že razkrila tudi seznam pesmi, ki nas pričakujejo na novem albumu.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Nov 7, 2017 at 6:52pm PST

Taylor je vedno z veseljem sprejemala slavo in navdušenje oboževalcev, ki pride z njo. In čeprav je njen status sčasoma prerasel v superzvezdniškega, se ni prenehala povezovati s svojimi oboževalci in se z njimi večkrat na družbenih omrežjih zapletla v pogovor.

Taylor se je vrnila z glasnim pokom in jasnim sporočilom: 'Stara Taylor je mrtva'.

Ta "skrivna srečanja" srečanja so posneli v tistem času, ko se je zvezdnica umaknila iz javnosti in se posvečala ustvarjanju albuma. Običajno zelo opazna v javnosti je nekako poniknila za nekaj mesecev, zdaj pa postaja jasno, zakaj – ustvarila je album, ki niza hit za hitom, še preden je izšel, prav tako pa se je srečala z oboževalci.

Čeprav gre seveda za merketinško potezo, je Taylor pokazala, kako obvlada in zna negovati bližnji odnos in povezanost z oboževalci, da iz tega kar največ iztrži.

Znala je ustvariti evforijo glede novega albuma, poniknila je, izginila celo iz družbenih omrežij in se vrnila z več kot velikim pokom, pesmi z novega albuma je dozirala z dovolj pompa, pa tudi razočarale niso, tako glasbeno kot vizualno - zato bodo številke prodaje novega albuma nedvomno švigale v nebo.

Že zdaj je ameriška veriga trgovin sporočila, da je album že pred izdajo podrl rekord: nobenega v zgodovini stranke še niso pred-naročile v tako ogromnem številu.

Pevkini zadnji trije albumi so se sicer vsi že v prvih tednih prodali v več kot milijon kopijah.

Sicer pa to ni bilo prvič, da je zvezdnica oboževalce povabila domov. "Skrivna srečanja" je prvič priredila leta 2014, ko je izšel njen album 1989, očitno pa je to postalo tradicija.