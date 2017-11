VIDEO: Tokrat presenetili s preciznim plesom tiskalnikov

Pionirji viralnega glasbenega videospota, ameriški rokovski kvartet OK Go, po izjemnih videospotih za pesmi, kot so Here It Goes Again, I Won't Let You Dow, Upside Down & Inside Out ter The One Moment predstavljajo najnovejšo video umetnino. Glasbeniki so namreč izdali novo pesem Obsession in znova presenetili z videospotom.

OK Go so namreč sestavili steno iz 567 tiskalnikov, ki sinhrono tiskajo različne vizualne stvaritve, dodali so še stop-motion kadre ter izredno precizno koreografijo in znova dokazali, da so mojstri videospotov.

Ker se je veliko ljudi začelo zgražati, koliko papirja so porabili, se je skupina takoj odzvala in dejala, da so porabljen papir reciklirali, zbrani denar pa podarili Greenpeace organizaciji.