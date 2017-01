VIDEO: Tony Cetinski predstavlja novo pesem

Izjemno vokalno kakovost Tonyja Cetinskega cenijo po vsem svetu, vsaka njegova pesem ali koncert je pot v večnost, ki se ohranja iz generacije v generacijo. Toni je eden izmed največkrat nagrajenih glasbenikov na Hrvaškem. V minulem letu je imel eno največjih hrvaških koncertnih turnej in s tem zapisal nov list v zgodovini glasbe.

Z novim singlom Laku noć ne predstavlja le nove skladbe, ampak povsem nov in drugačen zvok. Mirno lahko rečemo, da je na sceni novi Tony Cetinski. Z novo skladbo obenem najavlja novo ploščo, ki že pospešeno nastaja. Poudarek je na akustični verziji skladb, ki so bližje rocku ali zvoku pop-rocka. V novem konceptu se je odlično znašla tudi avtorica pesmi Laku noć, Aleksandra Milutinović.

Tony Cetinski pospešeno pripravlja novo ploščo. (Foto: Dario Lepoglevec)

"Z Aleksandro nadaljujeva in nadgrajujeva že prej uspešno sodelovanje. Napisala je že kar nekaj hitov: 'Zar malo to je', 'Krik', 'Mjesečar', v katerih je odlično združila senzibilnost in energičnost. Verjamem, da je kot avtorica zelo pomemben člen ekipe, kot tudi Miro Buljan, odgovoren za akustično osnovo zvoka, h kateremu stremimo. Hkrati sem tudi pomladil band z novimi energijami, idejami in mislim, da je to odlična poteza," zatrjuje Tony.

"Vsi, ki delamo na tem novem projektu, smo zelo veseli in ponosni na našega novega otroka. Predajamo vam ga z zaupanjem in verjamemo, da ga boste znali ceniti," pravi Tony.

Novo pesem spremlja tudi videospot, posnet v režiji Daria Lepoglavca. Oglejte si ga.