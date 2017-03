VIDEO: Torul pozitivno o ponedeljku

Na tujih koncertnih odrih ena dejavnejših slovenskih glasbenih skupin Torul predstavlja drugi singel z nedavno izdanega albuma Reset. Spevna plesna pesem Monday, je najbrž ena redkih pozitivnih pesmi o ponedeljku, ki je pri mnogih ljudeh eden od najbolj osovraženih dni v tednu.





Torul predstavljajo Monday, ki je drugi singel in videospot z lanskega albuma Reset. (Foto: Iztok Medja)

Zasedba se je v pesmi torej poigrala s stigmo "groznih ponedeljkov" in stvar obravnava s pozitivne plati. Pesem se je tudi na koncertnih predstavitvah v živo dobro prijela, sicer pa je nasledila prvi singel Saviour of Love, ki se je visoko uvrstila na radijskih lestvicah, na regionalnem MTV-ju in lestvicah elektronske glasbe v tujini.



Plesalec v videospotu je Borut Bučinel, dolgoletni gibalni ustvarjalec s pestro zgodovino plesno-teatrskih in drugih umetniških del, režijo pa je prevzel kar vodja zasedbe Torul Torulsson.



Na sveže izdanem maxi singlu se nahaja tudi njihova prva in edina priredba skupine Depeche Mode in sicer pesmi Stripped, ki so jo na prošnjo nemške glasbene revije Sonic Seducer posneli poleti.



Oglejte si videospot Monday iun pruisluhnite njihovi priredbi pesmi Stripped!