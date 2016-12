VIDEO: Ula Ložar pred božičnim večerom presenetila svoje oboževalce

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Ula Ložar je na Malti navdušila s svojo simpatičnostjo, v Sloveniji pa je postala pravi najstniški idol. Na svojem družbenem omrežju jo spremlja več kot 10 tisoč oboževalcev, kjerkoli nastopa, navduši vse. Da je Ula prava mala glasbena ustvarjalka je dokazala z novo glasbeno zgodbo I’ll Be With You.

Skupaj s producentom Raayem sta pripravila pesem v angleščini. Avtor besedila je Anej Piletič, član priljubenega dua BQL. Z besedilom Ula sporoča, da nismo nikoli sami in nam bo zagotovo vedno nekdo stal ob strani tudi v trenutkih ko nam bo kdaj težko. "Mislim, da je pesem takšna, da si jo bodo mladi in starejši radi prilepili na zid. Čeprav ni božična ali praznična, pa ima močno sporočilo … Letos sem zelo nestrpno pričakovala praznične dni, saj sem vedela, da bomo objavili novo pesem večer pred božičem … kar je zame to zagotovo najlepše darilo," je povedala Ula ob izidu pesmi.