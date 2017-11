VIDEO: 'Usodna' štirica Christine Zadnikar?

Christine je ob predstavitvi videospota za obiskovalce pripravila mini koncert skupaj s pianistko Natašo Vester Terseglav. (Foto: Luka Brataševec)

Talent pevke Christine Zadnikar je pred 13 leti prepoznala že skupina Leeloojamais, z njo so posneli album Country Club Music (2007) in bili nominirani za viktorja in nagrado MTV Adria. Nato je bil čas, da razpre svoja krila, zato je pred devetimi leti zakorakala na samostojno pot. V tem času je posnela nekaj pesmi, zanimivo pa je, da je edina Slovenka, ki jo je Beyoncina ekipa izbrala, da je odpela njene skladbe na uradnem afterpartyju v Zagrebu. Po odmevnem dogodku je spoznala člana hrvaške skupine Connect, Juro Blazevića in Burazsela, s katerima se je porodila ideja o sodelovanju.

Christine in Natašo ne druži le dolgoletno prijateljstvo, temveč tudi ljubezen do glasbe. (Foto: Luka Brataševec)

"Skladbo Four sem naredila kmalu po našem srečanju, ampak včasih je glasba tako kot vino, da dozori, je potreben čas," je povedala Christine, saj je skladba nastajala skoraj štiri leta. Tudi tokrat je tematika ljubezenska, vsebine za svoje skladbe črpa iz svojega življenja in izkušenj. Ostala je zvesta svojemu slogu in tudi tokrat besedilo napisala v angleščini, kateremu je dodala še hrvaščino, saj so vložki Jure in Burazsela v hrvaščini.

(Foto: Luka Brataševec)

Snemanje je potekalo pod režijsko taktirko Perice v zapuščenem skladišču v Velenju. V videospotu se prepletata dve zgodbi, ena govori o paru, ki mora, če želi, da ljubezen zmaga, premagati številne ovire, v drugi pa nastopa Christine kot angel. Maske predstavljajo ljudi, dogodke v življenju, ki se nam zgodijo, ki lahko negativno vplivajo na vezo. Paru na koncu uspe premagati vse ovire in ostaneta skupaj (zmaga ljubezen), medtem ko mora angel svojo ljubezen pustiti za sabo in iti naprej brez nje.

