VIDEO: Na Evroviziji slavila Portugalska

Finale 62. Evrovizije je letos potekalo v Kijevu. Tako strokovne žirije kot poslušalce je najbolj prepričal portugalski predstavnik Salvador Sobral s pesmijo Amar Pelos Dois.

Čeprav je pred finalom za največjega favorita veljal italijanski predstavnik Francesco Gabbani, ki je v maternem jeziku zapel poskočno kritiko zahodnjaškega stanja duha Occidentali's Karma, se ta ob razpletu vrhu ni približal.

Vse do konca je bilo zelo napeto, saj se je Portugalcu zelo približal 17-letni bolgarski predstavnik Kristian Kostov s pesmijo Beautiful Mess.

Na izboru pesmi Evrovizije je sodelovalo 42 držav, v finalu se jih je pomerilo 26. V finale se je iz dveh predizborov uvrstilo 20 držav, prvič pa so nocoj nastopili predstavniki Ukrajine - O. Torvald s skladbo Time - ter predstavniki držav t. i. "velikih pet": Italije, Francije, Nemčije, Španije in Velike Britanije.

Iz prvega predizbora se je finale uspelo uvrstiti predstavnikom Moldavije, Azerbajdžana, Grčije, Švedske, Portugalske, Poljske, Armenije, Avstralije, Cipra in Belgije. Omar Naber se s pesmijo On My Way tudi v drugič, ko je zastopal Slovenijo v Kijevu, ni uspel uvrstiti med veliko dvajseterico.

Iz drugega predizbora pa so se v finalu predstavili predstavniki Bolgarije, Belorusije, Hrvaške, Madžarske, Danske, Izraela, Romunije, Norveške, Nizozemske in Avstrije.

Končni razplet:

Na evrovizijskem odru so tokrat slavili raznolikost, saj se je pisana paleta nastopajočih raznovrstnih kulturnih ozadij predstavila s skladbami različnih zvrsti.

Veliki finale v Mednarodnem razstavnem centru v Kijevu so vodili trije moški - Oleksandr Skičko, Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko.

Med favorite sta se pred finalom uvrščala še Šved Robin Bengtsson z I Can't Go On ter navidez plašna belgijska izvajalka Blanche s pesmijo City Lights.