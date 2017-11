VIDEO: V prvem samostojnem spotu mu družbo delajo prelestne lepotice

Pevec, kitarist in avtor številnih hitov, nekdaj gonilna sila skupin Tide in Gora, Kevin Koradin, predstavlja svoj prvi spot v okviru samostojne kariere. Spot za pesem Brez besed je prav poseben tudi zato, ker je v njem združil moči z World Top Model Slovenia. Nastal je zanimiv videospot, kjer poleg aktualne zmagovalke World Top Model Slovenia Nataše Ristić nastopa 10 finalistk omenjenega modnega projekta.

"Brez besed je moj 14. videospot, vendar prvi, odkar svojo glasbo predstavljam pod svojim imenom. 11 spotov sem posnel s Tide in dva z Goro," nam je zaupal Kevin, ki je na svoj prvi spot v okviru solo kariere izjemno ponosen.

"Vprašal sem se, kakšnega spota še nisem snemal oziroma česa v spotu še nikoli nisem imel. Odgovor je ... veliko lepih deklet!" je še povedal Koradin, ki se mu je ideja za spot izjemno obrestovala, saj kliki na družbenih omrežjih strmo naraščajo.

Kevinu se je v spotu pridružila tudi zmagovalka World Top Model Slovenia Nataša Ristić.

Dodal je še: "Moji dolgoletni prijateljici in piarovki Kaly Kolonič, ki je med drugim tudi lastnica licence World Top Model Slovenia, sem povedal to idejo za scenarij in bila sva enakega mnenja, da bi tudi glede na sam tekst in sporočilo pesmi Brez besed modeli izjemno dobro sodili zraven. Nisem si želel biti sam preveč v prvem planu v spotu, želel sem nekaj, kar te pusti na trenutke 'brez besed' in mislim, da smo z združitvijo moje glasbe in s privlačnostjo teh deklet dosegli, kar smo hoteli. Režiser Samo Mervar je namreč poskrbel za zelo modno estetski spot, ki je zanimiv, tudi če ga gledaš stokrat."

O besedilu pesmi pa je povedal, da nezmožnost komuniciranja pripelje par do tega, da postaneta odtujena eden od drugega. "Single se sprašuje o smislu takšnega razmerja, skuša pojasniti in ubesediti misli in občutke protagonista, vendar naleti vedno znova na nerazumevanje in zid. Morda je bolje, če nekatere besede ostanejo neizrečene, pa je končno sporočilo pesmi," je pojasnil Kevin, ki je seveda tudi avtor pesmi.

Izdal nam je še, da je pesem posnel z dolgoletnim prijateljem in producentom Cliffordom Goilom, ki je bil v tem času ravno sredi snemanja albuma za ameriškega filmskega zvezdnika in pevca Jeremyja Rennerja in si tako vzel pavzo ter priletel iz Hollywooda v Slovenijo, kjer sta posnela nekaj skladb.