VIDEO: Werner ima novo

Priljubljeni pevec zabavne glasbe Werner predstavlja novo skladbo Tam nekje, za katero je posnel tudi videospot.



"Melodija za pesem Tam nekje je nastajala kakšno leto nazaj. Potem je čakala in čakala na pravi trenutek. Pred dobrima dvema mesecema, ko sva pripravljala novo pesem, pa sva z Andrejo začutila, da je zdaj pravi trenutek, da pesem zagleda luč sveta," je dejal pevec ter dodal, da sta z Andrejo za snemanje videospota izbrala eno najlepših lokacij v Sloveniji.



"Z Andrejo sva razmišljala, kdo bi naredil aranžma za omenjeno pesem in takoj sva bila složna, pravo ime je Aleš Zibelnik. Kitare in buzukije je v živo odigral Miha Meglič, besedilo pa je napisal človek, ki ima neverjeten čut za njih in mi je že napisal tekst za veliki hit Ne gane me, Drago Horvat. Ko je bil aranžma skoraj končan, se je porodila ideja, da bi bila dobra pika na i, če pesem zapojem v duetu s Klapo Lavanda. Za snemanje videospota smo izbrali nama z Andrejo enega najlepših možnih krajev v Sloveniji, dvorec Štatenberg. Ta pravljičnost in čarobnost je nekaj, kar smo potrebovali za ta spot."



Videospot je nastal pod taktirko Dejana Baboška, v spotu pa je zaigrala tudi Patricija, hči Aleksandre Popovič, ki je poskrbela tudi za poslikave obraza. "Pesem ima močno sporočilo ... Tam nekje, kjer joče se nebo, je nekdo, ki tebi sodil bo ... tako ali drugače," je še zaključil pevec.