VIDEO: Vroča, divja, barvita in zaljubljena: J.Lo dviguje temperaturo

Po tem, ko je Jennifer Lopez že dlje časa z napovedmi dražila oboževalce – objavila je več video utrinkov s snemanja ter osupljivo naslovnico, na kateri nosi neopisljivo rumeno obleko – je zdaj končno predstavila spot a pesem Ni Tú Ni Yo, pri katerem je sodelovala z duom Gente de Zona.

Gre za tretjo pesem s prihajajočega albuma, ki je prvi po desetih letih, ki ga bo Lopezova izdala v španščini, govori pa o zaljubljanju: o tem, kako nikoli ne moremo načrtovati, kdaj, kako in v koga se bomo zaljubili, da nas življenje vedno preseneti. In to je dobro ujela v spotu - njeno novo ljubezen, za katero še ne ve, da to je, ji namreč predstavi nihče drug kot njen nekdanji mož Marc Anthony.

Tako sporoča, da res nikoli ne moremo vedeti, kam nas bo vodilo življenje in kako bo potekalo, ter da nas bo vedno presenečalo. In to je njegov čar. V najmanj verjetnih situacijah se uresničijo najbolj divje sanje.

Da se v spotu pojavi njen nekdanji mož, ni presenetljivo, saj nista le dobra prijatelja, temveč tudi poslovna partnerja. Anthony namreč kot avtor in producent sodeluje pri novem albumu, ki bo izšel septembra.

Na začetku spota, ki so ga posneli na Floridi, pevki njen nekdanji mož na sestanku predstavi fotografa oziroma režiserja spota, ki ji predstavi zamisel za spot. Ko začnejo s snemanjem, pa se med pevko in fotografom vse bolj krešejo iskrice. "Ljubezen nastane iz nič in postane vse. Nikdar si nisem predstavljala, da se bom tako zaljubila," v pesmi prepeva J.Lo.

In čeprav bi mislili, da jo je za to besedilo navdihnila zveza z Alexom Rodriguezom, je pevka v resnici besedilo napisala, preden sta postala par. Zanimivo, kako zna življenje presenetiti.

Oglejte si spot!