VIDEO: Za 100-letnico si je zaželela 'ples v naročju' in ga – dobila!

Macklemore je babici za 100 let, vsaj v videospotu za pesem Glorious, priskrbel vročega plesalca. (Foto: YouTube)

Macklemore, poznan po uspešnici The Thrift Shop z Ryanom Lewisom, se je nedavno pojavil na vratih svoje babice Helen, v Modestu v Kaliforniji, kjer jo je presenetil s kupom aktivnosti. Dopolnila je častitljivih sto let, on pa se je namenil in ji izpolnil prav vsako željo.



Njune aktivnosti je posnel za videospot Glorious, pri pesmi pa sodeluje tudi pevka Skylar Grey. Par se je v videospotu dobro zabaval, babica pa je imela kup zanimivih želja. Od tega, da sta metala jajca v eno od hiš, pa do petja karaok, igranja videoiger, ustavila sta se tudi v salonu tetovaž, doma pa so ji nato pripravili še zabavo presenečenja, s seksi slačifantom oblečenim v gasilca vred, ki ji je dal t. i. "lapdance" (ples v naročju).

Macklemore s pesmijo Glarious napoveduje prvi samostojni album po 12 letih. (Foto: AP)

Pesem Glorious je prvi singel z Maclemorovega samostojnega albuma, prvega, ki bo po 12 letih brez njegovega producentskega partnerja Lewisa.

